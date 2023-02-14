الخارجية اللبنانية تنشر حصيلة الوفيات والمفقودين اللبنانيين جراء زلزال تركيا

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تنشر وزارة الخارجية والمغتربين آخر الاحصاءات الواردة من سفارة لبنان في أنقرة حول اعداد اللبنانيين من ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وفقا" لما يلي:

-اعداد المتوفين ٩ اشخاص، نقلت جثامين ٣ منهم الى لبنان وال٦ الباقيين تم دفنهم في تركيا.

-اعداد المفقودين والمرجح ان يكونوا ما زالوا تحت الانقاض ٦ اشخاص.

-اعداد الذين تم تأمينهم والتأكد من سلامتهم ٧٠ شخصا".

-اعداد الاشخاص الذين تم تداول اسماءهم على وسائل التواصل الاجتماعي على انهم لبنانيين، ومن المرجح ان يكون قسم منهم سوريين او فلسطينيين ٤٠ شخصا".

كما تشير الوزارة الى ان السفارة اللبنانية في انقره ما زالت تتابع بشكل يومي وحثيث المعلومات حول مصير اللبنانيين من اجل تحديث الاعداد المذكورة اعلاه بصورة مستمرة.