وزير الطاقة يتفقد جناح الوزارة وهيئة ادارة قطاع البترول في معرض القاهرة الدولي

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في إطار مشاركته في مؤتمر ومعرض EGYPS 2023 في القاهرة تفقّد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض جناح وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول في المعرض المرافق للمؤتمر وعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات ضمّت ممثلين عن الشركات المهتمة بالتنقيب عن النفط والغاز في لبنان بحضور عضوي مجلس إدارة هيئة قطاع البترول بالتكليف وسام الذهبي وكابي دعبول والمستشارة ريتا شاهين.

كما التقى الوزير فياض ممثلين عن شركة خدمات المسوحات الزلزالية PGS والتي تعمل مع الهيئة على التسويق لدورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية.