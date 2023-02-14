المرتضى ناعيا مروان نجار: برحيله تفقد الساحة الثقافية منارة من مناراتها

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نعى وزير الثقافة محمد المرتضى الكاتب والمنتج مروان نجار الذي غيبه الموت عن عمر يناهز ٧٦ عاما بعد صراع مع المرض .



وقال المرتضى: "برحيل مروان نجار تفقد الساحة الثقافية اللبنانية منارةً من مناراتها كان لها الدور الأميز على مستوى تطوير العمل الدرامي والمسرحي والسينمائي اللبناني .

وأضاف في بيان: "الراحل الكبير من الاسماء التي تحتذي بها الاجيال فهو حفر اسمه بعراقة في الكتابة التلفزيونية بداية ومن ثم توالت اعماله في المسرح والسينما

لتحصد نجاحات باهرة".

وختم المرتضى :"ان وزارة الثقافة اللبنانية اذ تعبّر عن حزنها بهذا المصاب الجلل تسأل للفقيد الرحمة ولعائلته ومحبيه الصبر والرجاء".