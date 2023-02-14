طقسٌ متقلّب وبارد يسيطر على لبنان

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاربعاء غائما جزئيا الى غائم وانخفاض بدرجات الحرارة، وتساقط رذاذ بشكل متفرق، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على المرتفعات التي تعلو عن ال1000 متر وما دون ذلك شمالاً.



وجاء في النشرة:



الحالة العامة: الطقس مستقر وبارد نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الاربعاء حيث يتقلب مرحلياً ليعود ويستقر يوم الخميس.

طقس متقلب وبارد يسيطر على لبنان

تحذير: "من انقطاع الطرق الجبلية والداخلية بسبب تشكل الجليد صباحاً و مساءً وخطر الانزلاقات, معدل درجات الحرارة لشهر شباط من11.4 الى 19.2 مئوية".



الطقس المتوقع:



اليوم صاف اجمالاً يتحول مساءً الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية و الجبلية والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية و دون تعديل في المناطق الداخلية. يستمر تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والمرتفعات التي تعلو عن ال 1200 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى، ويتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات ليلا حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.



الأربعاء: غائم جزئيًا الى غائم وانخفاض بدرجات الحرارة، وتساقط رذاذ بشكل متفرق، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على المرتفعات التي تعلو عن ال 1000 متر وما دون ذلك شمالاً. ويستمر تكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.



الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة، كما يتكون الجليد في المناطق الداخلية وعلى الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال 1000 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى. ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.



الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية و يستمر تكون الجليد على ارتفاع 1200 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى. ويستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة الصباحية.