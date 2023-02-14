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"هناك تواطؤاً مع السوق السوداء"... البستاني: يجب اتخاذ اجراءات سريعة!

14
FEBRUARY
2023
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قال النائب فريد البستاني إنّ "تأجيل الجلسة من قبل الرئيس برّي أعتبره إيجابيًا بعيدًا عن التحدي والاولوية اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية."

وأضاف في حديث للـ nbn: "من يريد أن يترشح لرئاسة الجمهورية عليه أن يقدم برنامجًا وأن يشرح للشعب اللبناني طريقة عمله، وعلى من يمثّل الشعب أن يختار المرشح الأنسب بعيدًا عن الكيدية السياسية."

‎وأكمل البستاني: "احترم قائد الجيش كثيرأ لكننا لم نسمع عن برنامجه ورؤيته. فالمرشح يجب أن يكون واضحًا ويمتلك رؤية ثاقبة وأعتقد أنه يجب تغيير الصورة النمطية التي تربط تلقائيا قائد الجيش بكرسي الرئاسة."

‎وعن الموضوع السوري قال البستاني: "أمنيتي أن تلقى المسألة السورية حلًا سريعًا في ظل ما يحدث من صعوبات معيشة، وخاصةً بعد الزلزال الذي حصل مؤخراً. وبالتالي يعود النازحون السوريون الى بلادهم، ما ينعكس إيجابًا علينا."

‎وأردف: "قرارات المصارف مؤخراً من اقفال واضراب تؤثر سلبًا على القطاعين العام والخاص بشكل كبير وسوف توقف العجلة الحياتية."

وأضاف: "أن هذه التصرفات السلبية للمصارف تسبب الأذى للمواطن الذي ليس له ذنب ولم تكن له كلمة عندما اعطت المصارف أمواله للبنك المركزي. كان هدفنا توحيد سعر صرف الدولار كي لا تنشط السوق السوداء الموازية، لذا يجب اتخاذ اجراءات سريعة. إن اقفال واضراب المصارف يساهم في تدهور قيمة العملة اللبنانية وكأن هناك تواطؤاً مع السوق السوداء."

وختم النائب فريد البستاني: "ويبقى الحل من خلال خطة إقتصادة واضحة تتضمن إعادة هيكلة المصارف وإجراء الاصلاحات البنيويّة والضروريّة وتوقيع إتفاقية مع صندوق النقد الدولي."

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