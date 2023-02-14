عملية "متزامنة" لـ "المعلومات" في الجاهلية والضاحية

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صــدر عـــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة بيان جاء فيه : "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لعمليات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم".



وأضاف البيان, "بتاريخ 18-1-2023، أقدم مجهولون على سرقة اسلاك كهربائية عائدة لشركة كهرباء لبنان في منطقة الاقليم قضاء الشوف الممتدة بين المحتقرة وبكيفا بطول /1/ كلم على 3 خطوط، قدرت قيمة المسروقات بمبلغ /13،554/ دولار اميركي".



وتابع على "أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة اجراءاتها في مناطق حصول عمليات السرقة المذكورة، وبنتيجة الكشف الميداني والتقني، تمكنت الشعبة من تحديد هوية أفراد العصابة التي تنشط بعمليات سرقة الاسلاك الكهربائية ضمن مناطق الشوف، ومن بينهم: ت. ع. (مواليد عام 1996، مكتوم القيد) ن. ع. (مواليد عام 2004، مكتوم القيد) ب. ع. (مواليد عام 2002، سوري الجنسيّة) م. ع. (مواليد عام 1986، مكتوم القيد) وأعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم".

ولفت إلى أنه "بتاريخ 8-2-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفذّت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عملية متزامنة نتج عنها توقيف الاول والثاني والثالث في محلة الجاهلية، والرابع في محلة طريق المطار داخل أحد المنتجعات السياحية".



وأكّد البيان، "قد ضبط مع الاول مبلغ /68/ مليون ليرة لبنانية، و/1،000/ دولار اميركي، وبندقية نوع "بومب اكشن"، و/4/ طلقات عائدة لها صالحة للاستعمال، ومع الرابع كمية من حشيشة الكيف ومبلغ /24،700،000/ ل.ل.، ومسدس حربي مع ممشطين و/5/ طلقات صالحة للاستعمال، و"بومب اكشن" لون اسود مع /17/ طلقة صالحة للاستعمال، وقطعتين حديديتين متوسطتي الحجم".



وأشار إلى أنه "بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم عصابة لسرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة حيث نفذوا /6/ عمليات سرقة أسلاك في مناطق الشوف وعاليه ومنها بكيفا - مزرعة الضهر ودير القمر وجسر القاضي.



ووفق البيان، "أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة".