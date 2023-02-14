ابي رميا التقى سيسلان وناقش معه آلية التعاون بين مجلس النواب اللبناني واتحاد البرلمانات الفرنكوفونية

A + A -

التقى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا الأمين العام التنفيذي لاتحاد البرلمانات الفرنكوفونية في العالمassemblée parlementaire francophone APF "داميان سيسلان" Damien في فرنسا Cesselin.





ابي رميا وبصفته المسؤول عن التنسيق بين المجلس النيابي اللبناني واتحاد البرلمانات الفرنكوفونية ناقش مع "سيسلان" آلية التعاون بين مجلس النواب اللبناني واتحاد البرلمانات الفرنكوفونية الذي يضم اكثر من ٨٩ برلمانا، وذلك على صعيد الحوكمة والادارة وتعزيز حق الوصول للمعلومات، والتنسيق لمشاريع منتجة بين الطرفين والتحضير لمؤتمرات في لبنان يشارك فيها نواب من مختلف الدول ما يعزز دور لبنان الريادي في المجال الفرنكوفوني.