هذه حال الطرقات الجبلية صباح اليوم!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء، غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، واستمرار تكون الجليد على الطرق الداخلية، والمرتفعات التي تعلو عن الـ 1200 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.



وفي السياق أعلنت غرفة التحكم المروري في تغريدة على حسابها عبر "تويتر"صباح اليوم الثلاثاء، أن الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:



-عيناتا - الارز

-معاصر الشوف - كفريا

-كفرذبيان - حدث بعلبك

-العاقورة - حدث بعلبك

-القبيات - الهرمل

-الهرمل - سير الضنية

-الهرمل - مشمش



كما أشارت إلى أن "طريق ترشيش زحلة سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي، وطريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية".