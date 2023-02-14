قوافل المساعدات مستمرة عبر الحدود وعشرات الشاحنات تدخل من العراق والأردن ولبنان … 87 طائرة مساعدات وصلت إلى سورية.. والأولى من السعودية تحط في حلب اليوم

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الوطن السورية: تواصل تدفق المساعدات إلى السوريين المنكوبين من جراء الزلزال الذي ضرب البلاد فجر الإثنين الفائت، وحطت أمس نحو عشر طائرات مساعدات من دول شقيقة وصديقة ليصل عدد الطائرات التي هبطت في المطارات السورية إلى 87 طائرة حتى ساعة إعداد هذا التقرير في وقت متأخر من مساء أمس، ليتوازى وصول هذه الطائرات مع وصول قوافل المساعدات عبر الحدود العراقية والأردنية واللبنانية كمساهمة من أشقاء سورية في مساعدة منكوبيها.

وأمس وصلت أربع طائرات إماراتية إلى المطارات السورية، ليصل عدد طائرات المساعدة الإماراتية إلى 21 طائرة، كما حطت طائرة إيرانية في مطار حلب هي السابعة حتى الآن كذلك وصلت طائرة مساعدات للمرة الأولى من الشيشان ومن السودان، ومن كازاخستان وصلت طائرة مساعدات هي الثالثة المقدمة لسورية من هذه الدولة، ووصلت أيضاً إلى مطار حلب الدولي طائرتان عراقيتان ليصل عدد الطائرات العراقية التي حطت في سورية إلى 12 طائرة، كما وصلت طائرة ليبية ليرتفع عدد الطائرات القادمة من طرابلس وبنغازي إلى 8 طائرات، كذلك وصلت طائرة صينية محملة بمواد الإغاثة هي الثانية حتى الآن.

بالتوازي يواصل العراق إرسال قوافل الإغاثة عبر الحدود المشتركة مع سورية وأعلن عضو اللجنة الشعبية العراقية لنصرة سورية والمقاومة مصطفى محمد، انطلاق عشرين شاحنة محملة بمواد إغاثية وإنسانية من محافظة البصرة جنوب العراق.

وعبر الحدود أيضاً وصلت إلى اللاذقية قافلة مساعدات تضم 23 شاحنة مقدمة من حزب اللـه في لبنان، تحوي مواد غذائية وإغاثية وطبية، كما انطلقت من لبنان قافلة مساعدات تحمل عنوان «قانون قيصر تحت أقدامنا» مقدمة من حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان وتضم عشرات الشاحنات المحملة بمواد غذائية وطبية وتجهيزات يحتاجها الناجون.

وجنوباً وصلت إلى معبر نصيب الحدودي 14 شاحنة أردنية محملة بـ170 طناً من المساعدات وكان في مقدمة مستقبليها القائم بأعمال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بدمشق باسل كايد.

وأعلن القائم بأعمال السفارة السورية في الكويت السفير مصطفى ديوب في تصريح لـ«الوطن»، أن السفارة ستبدأ رسمياً اعتباراً من اليوم بتسلم التبرعات العينية من أبناء الجالية وغيرهم، بعد الحصول على الموافقة الرسمية من سلطات البلاد، مؤكداً وجود حماسة كبيرة لدى أبناء الجالية وغيرهم للتبرع.

ومساء أمس علمت «الوطن» أن أول طائرة مرسلة من الهلال الأحمر السعودي ستصل مطار حلب الدولي اليوم في العاشرة صباحاً تحمل مساعدات إغاثية للشعب السوري ويرافق أول طائرة مدير الخدمات الطبية في منظمة الهلال الأحمر السعودي.