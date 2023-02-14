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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 شباط 2023

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الأخبار: النكبة السوريّة: أضرارٌ لا تُحصر

التشريع المعطّل: بازار سياسي جديد
الحريري لتياره: هجرتي مستمرة وانتخاب رئيس جديد ليس قريباً

 

 


الديار: المؤشرات السلبيّة تحاصر اللبنانيين... «نكد» طائفي يُعطل الإستحقاقات... والإنهيار دون سقف
رسالة ديبلوماسيّة خماسيّة دون «أنياب»: تحمّلوا مسؤوليّاتكم ولا تنتظروا تدخلاً خارجياً !
«الكباش» القضائي ــ المصرفي يُهدّد بانهيار أمني... وتشريع الضرورة ضحيّة «المزايدات» ؟

 

 

 

نداء الوطن: كنعان لـ"نداء الوطن": ضد حجز الودائع ومخالفات المصارف
الدولار يساوي الليرة بـ"قشرة بصلة" والكابيتال كونترول "يتيم الأب والأم"!

 

 

 

 

البناء: حماية غربية لكانتون جبهة النصرة في مداولات مجلس الأمن… وتركيا تعلن عدم قدرتها الكتل النيابية تفشل في التوافق على جدول أعمال تشريعي يحقق النصاب… وبرّي يتريث خماسية باريس تنقل عجزها عن التفاهم على رؤية موحّدة… وتكتفي بنقل التحذيرات

 

 



اللواء: «تشريع الضرورة» يأخذ إجازة.. والمصارف بين فك الإضراب أو الإنتحار!
«خلية السفراء» لبري وميقاتي: الخروج من المأزق مسؤولية لبنانية.. والدولار يسرّع باللااستقرار

 

 

 

 

النهار: معدّلات قياسية للانهيار وإنذار من دول "الخماسي"

 

 

 

 

الجمهورية: سفراء الدزل الخمس: إنتخاب رئيس... وإلا

 

 

 


l'orient le jour: Après la réunion de Paris, le compromis se concocte à feu doux

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