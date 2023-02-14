أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 14 شباط 2023

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البناء: خفايا وكزاليس

كواليس

قال مصدر مالي إن اعتماد شراء الليرات السورية كتعبير عن دعم سورية بوجه قانون قيصر الذي بدأته مجموعات أردنية يتحول الى موجة عامة في البلاد العربية ويمكن لاستمراره بصورة منتظمة لها ديمومة ان يؤدي الى تحسن سعر صرف الليرة السورية بوجه الدولار



خفايا

قال مصدر نيابي ان التعقيدات التي عرقلت انعقاد الجلسة النيابية التشريعية والأبعاد الطائفية التي تحكمت بمواقف الكتل النيابية ستفرض حضورا سلبيا على مقاربة الاستحقاق الرئاسي يزيد من تعقيد التوافق المفترض الذي يتيح تجميع نصاب ال86 نائبا لإنتخاب رئيس جديد



نداء الوطن: خفايا

علم أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزاف عون اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لاستكمال البحث الثنائي وتضمّ كلّاً من النائب علي حسن خليل والعميد المتقاعد ديدي رحال.

يعتزم نائب سابق في حزب بارز، إطلاق موقعٍ الكتروني إخباري، ليعود من خلاله إلى الساحة السياسية من البوابة الإعلامية.

اللواء: أسرار

همس

وصف دبلوماسي مقرَّب ما نجم على الاجتماع الخماسي بأنه شكل «خلية عمل» على مستوى سفراء، تعمل بطريقة جماعية، بعدما كان الأمر يقتصر على «سفيرتين فقط»!



غمز

نُصح مرشح «تغييري» للرئاسة، بعدم الاقدام على خطوة، يفكر فيها منذ أسابيع بإعلان سحب اسمه من التداول، على غرار ما فعله وزير سابق..



لغز

ينتظر موظفون ومتقاعدون قبض رواتبم النصفية على سعر صيرفة (38000 ل.ل.)، لكن الخبر اليقين عندما تتحوّل المساعدتين في الساعات المقبلة الى المصارف المقفلة!