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الديار: بري الى سوريا قريباً جداً؟

14
FEBRUARY
2023
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بعض ما جاء في مقال مريم نسر في الديار:

... زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد. زيارة حُسِمت بانتظار إعلان توقيتها، وهذه الخطوة تأتي بعد سنوات طويلة عن آخر زيارة علنية رسمية قام بها بري الى الشام قبل عام ٢٠١١.

في الظاهر، يبدو أن الأمور تحرّكت بعد الزلزال الذي حصل في سوريا، والذي حرّك لبنان الرسمي نحوها بعد قطيعة رسمية دامت طويلاً، ومن ضمن الذين تحرّكوا أيضاً "حركة أمل" التي أعلنت أنها أرسلت فِرق إسعاف وإنقاذ من الدفاع المدني التابع لـ "كشافة الرسالة الإسلامية" الى سوريا للمساعدة في أعمال الإغاثة. خطوة للوهلة الأولى لا يمكن إلا أن تكون ردة فعل إنسانية طبيعية ودافعاً سياسياً للحكومة اللبنانية، والحديث عن زيارة مرتقبة لبري الى دمشق تندرج في هذا السياق، كما تقول مصادر مقربة من " امل"، وكأن الوفد اللبناني هيّأ لها، باعتبار أن الظروف الداخلية والخارجية باتت مناسبة لاتخاذ هذا القرار.

الديار
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