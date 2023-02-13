من هي سفيرة الولايات المتحدة الأمركية الجديدة في لبنان؟

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عيّن الرئيس الأميركي، جو بايدن، ليزا جونسون، سفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى لبنان.

جونسون من مواليد واشنطن عام 1967، تخصّصت بعد نيلها إجازة في العلوم السياسية من جامعة ستانفورد، بالشؤون الدولية في جامعة كولومبيا، قبل أن تكمل دراستها في "استراتيجية الأمن القومي" في National War College.

دخلت السلك الدبلوماسي الأميركي عام 1992، وتشغل منصب كبيرة مستشاري جنوب ووسط آسيا في مكتب نائب الرئيس الأميركي، مديرة مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط منذ عام 2001، ونائبة مدير مكتب الشؤون الكندية، خدمت في لبنان بين عامي 2002 و2004 حين كان فانسنت باتل سفيراً لبلاده في بيروت.