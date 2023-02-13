على مدى ايام، طَبَلَ المزايدون آذان اللبنانيين برفضهم عقد جلسة تشريعية، ولو تحت عنوان الضرورة، رافعين شعار الحرص على انهاء الشغور وانتخاب رئيس، وراحوا ينسجون لموقفهم المستجد، مبررات وتفسيرات، لم يصدِّقها سوى الانصار، لأن الآخرين من الناس يدركون جيداً ان الحريص على الموقع الرئاسي لا يتنازل عن صلاحياته في الطائف، ولا يستهدف ما تبقى منها خلال ولاية الرئيس العماد ميشال عون، تماماً كما ان الساعي الى انهاء الشغور، لا يتمسك بمرشح يتحدى عبرَه اللبنانيين الآخرين، رافضاً تفاهم المسيحيين، والتوافق الوطني، الاكثر من ملح في ظل الانهيار غير المسبوق الذي يعيشه لبنان. وفي هذا السياق، تداول رواد التواصل الاجتماعي بكثافة كبيرة في الساعات الاخيرة فيديو لسمير جعجع، يؤكد فيه بتاريخ 30 تشرين الاول 2015، أنه مع تشريع الضرورة، في موقف يتناقض بشكل كامل مع كل ما يعلنه اليوم في هذا الاطار. فيومها، كان ايضاً شغور، وكان تشريع الضرورة مقبولاً بالنسبة اليه، قبل أن يصبح مرفوضاً اليوم.

هذا مع الاشارة الى ان المستهدف بالمزايدة، اي التيار الوطني الحر، قرر عدم المشاركة في الجلسة التي كان سيدعو اليها الرئيس نبيه بري، وأن النائب جبران باسيل كان شدد اكثر من مرة على رفض التشريع الفضفاض، كما كان يخطط البعض.

غير ان الاهم من المزايدات في موضوع الجلسة التشريعية، يبقى انحدار البلاد بسرعة كبيرة نحو الهاوية: فالمصارف على اضرابها، وعلى تهديدها بالاقفال التام… والتداعيات الاجتماعية والصحية والتربوية لملامسة سعر صرف الدولار السبعين الف ليرة تكاد لا تحصى او تُعَد. اما الحلول، فغائبة على المستويين الخارجي والداخلي:

فعلى الخط الاول، اكد سفراء الدول الخمس المعنية باجتماع باريس ان لقاءاتها مفتوحة ومستمرة، لكن بلا أفق الى الآن.

وعلى الخط الثاني، غياب حكومي الا عن الاستفزاز، من خلال التلويح بجلسات بلا معنى لحكومة تصريف الاعمال، على غرار الجلسات الثلاث السابقة، التي لم تنتج الا فشلاً فوق الفشل.

تبقى اخيراً، اخبار الزلزال، وقوافل الحزن على الضحايا والمتألمين، من لبنانيين وغير لبنانيين، في مأساة اودت الى الآن بحياة خمسة وثلاثين الف انسان على الاقل، في لحظات.