living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رلى ابراهيم للـtayyar.org: عودة سعد الحريري الى لبنان لبضعة أيام هي عودة عاطفية وغير سياسية

13
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبرت الصحافية رلى ابراهيم في حديث عبر الـtayyar.org انه من المؤكد أن عودة سعد الحريري الى لبنان لبضعة أيام هي عودة عاطفية وغير سياسية لأنه لو أراد أن تكون كذلك لكان مهّد للأمر بسلسلة من الخطوات.
واضافت ابراهيم:"أما بالنسبة الى الشارع فقد أثّرت هذه الزيارة عاطفياً بشكل كبير وهناك مؤيدون لتيار المستقبل يعيشون في الخارج أتوا الى لبنان فقط ليكونوا الى جانب الحريري في هذه الزيارة خصوصاً أن هناك جزءاً كبيراً من الشارع السنيّ لا يزال محبطاً لأنه يعلم أن هذه العودة هي عودة موقتة".
وردّاً على سؤال حول ما اذا كانت تؤيد العودة السياسية لسعد الحريري، أكدت ابراهيم لموقعنا أن ما من شكّ أن الشارع السني اليوم مشتت وليس لديه زعيم واضح، وأضافت:"أنا برأيي الشخصي لا أؤيد عودته ولا أرفضها لأن الأمر لا يعنيني لناحية عدم تأييدي للزعامات الطائفية، ولكن اذا رغب سعد الحريري يوماً ما بالعودة عليه إعادة تقييم تجربته السياسية ومراجعة كلّ مساره السياسي فهو مقارنة بالزعماء السياسيين الافشل وهو لم يعرف كيف يحافظ على إرث رفيق الحريري لانه لا يملك استراتيجية في العمل السياسي ولا يملك تجربة الزعماء الآخرين وحنكتهم خصوصاً أنه لم يكن منخرطاً بالعمل السياسي قبل اغتيال والده.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout