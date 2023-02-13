رلى ابراهيم للـtayyar.org: عودة سعد الحريري الى لبنان لبضعة أيام هي عودة عاطفية وغير سياسية

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اعتبرت الصحافية رلى ابراهيم في حديث عبر الـtayyar.org انه من المؤكد أن عودة سعد الحريري الى لبنان لبضعة أيام هي عودة عاطفية وغير سياسية لأنه لو أراد أن تكون كذلك لكان مهّد للأمر بسلسلة من الخطوات.

واضافت ابراهيم:"أما بالنسبة الى الشارع فقد أثّرت هذه الزيارة عاطفياً بشكل كبير وهناك مؤيدون لتيار المستقبل يعيشون في الخارج أتوا الى لبنان فقط ليكونوا الى جانب الحريري في هذه الزيارة خصوصاً أن هناك جزءاً كبيراً من الشارع السنيّ لا يزال محبطاً لأنه يعلم أن هذه العودة هي عودة موقتة".

وردّاً على سؤال حول ما اذا كانت تؤيد العودة السياسية لسعد الحريري، أكدت ابراهيم لموقعنا أن ما من شكّ أن الشارع السني اليوم مشتت وليس لديه زعيم واضح، وأضافت:"أنا برأيي الشخصي لا أؤيد عودته ولا أرفضها لأن الأمر لا يعنيني لناحية عدم تأييدي للزعامات الطائفية، ولكن اذا رغب سعد الحريري يوماً ما بالعودة عليه إعادة تقييم تجربته السياسية ومراجعة كلّ مساره السياسي فهو مقارنة بالزعماء السياسيين الافشل وهو لم يعرف كيف يحافظ على إرث رفيق الحريري لانه لا يملك استراتيجية في العمل السياسي ولا يملك تجربة الزعماء الآخرين وحنكتهم خصوصاً أنه لم يكن منخرطاً بالعمل السياسي قبل اغتيال والده.