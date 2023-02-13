الجيش يعلن عن المباشرة بدعم 4 آلاف مواطن من صغار مربي المواشي

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أعلن الجيش عبر "فيسبوك" أن "مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش CIMIC، بهدف دعم صمود المواطنين من صغار مربي المواشي خلال الأزمة الاقتصادية الراهنة، باشرت تنفيذ مشروع مدته نحو ٥ أشهر لدعم حوالى 4 آلاف مواطن من صغار مربي المواشي في عدد من القرى والبلدات الحدودية اللبنانية، وذلك ضمن برنامج التعاون بين الجيش اللبناني والمملكة الهولندية".

وأشار إلى أن "المشروع يتضمن كشفا بيطريا وتوزيع أدوية وجلسات توعية على الاعتناء بالمواشي وتحسين إنتاجها، بمشاركة فريق من الجيش متخصص بالطب البيطري وفريق من كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية".