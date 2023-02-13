مصلحة الليطاني: من الممكن إعادة التغذية بمياه الري على شبكة مشروع صيدا جزين مساء اليوم

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أنه "في 6/2/2023 وبسبب النشاط الزلزالي والهزات الارتدادية المتتالية التي تبعته، وبعد الكشف الفني، تبين أن شبكة الري الفرعية في مشروع ري صيدا جزين التي تغذي بلدتي مراح الحباس وكرخا وجزءا من بلدة كفرفالوس تضررت في النقطة الواقعة قبل مزار مار يوحنا بمسافة 1500 متر من الجهة الجنوبية الغربية، المواجهة لبلدة لبعا".



وأشارت في بيان، إلى أن "فرق الصيانة في دائرة مشروع ري صيدا - جزين في لبعا كشفت على العطل وحددت حجمه، وأمنت القطع والأكسسوارات اللازمة لصيانته في السبل المتاحة"، موضحة أن "العطل يقع في منحدر جبلي وعر"، لافتة إلى أن "الآليات لا تستطيع الوصول إليه، والفرق تقوم بالوصول إليه سيرا على الأقدام وبالطرق البدائية المناسبة". وأكدت أن "الفرق الفنية تعمل على إتمام أشغال الصيانة في 13/2/2023"، متوقعة "إعادة التغذية بمياه الري على الشبكة مساء اليوم".