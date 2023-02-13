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إجتماع للمجلس الأعلى للطفولة تراسه الحجار: أهمية الإستمرار بالعمل التنموي والتخطيط وتطوير القوانين التي تحمي الطفل

13
FEBRUARY
2023
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عقد المجلس الأعلى للطفولة اليوم إجتماعاً ترأّسه رئيس المجلس الأعلى للطفولة وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار بحضور نائب رئيس المجلس، مدير عام الوزارة بالإنابة، السيدة رندا بو حمدان، أمين عام المجلس السيدة ريتا كرم والأعضاء.

خلال الإجتماع، عرضت كرم النشاطات والخطوات التي أُنجزت خلال العام 2022، كما لخّصت خطّة عمل المجلس للأشهر الستّ المقبلة. ستتضمّن خطّة العام 2023 محاور عدّة، مثل الوقاية من زواج الأطفال في لبنان والإستجابة له، تحديث التفاصيل المتعلّقة بفئة الأطفال في الاستراتيجيّة الوطنية لذووي الاحتياجات الخاصة، التوعية حول حقوق الطفل، البرلمان العربي للطفل وحماية الأطفال من العنف على إختلاف أنواعه.

بدوره، شكر حجّار الجميع على الجهود التي يقومون بها من أجل الطفل في لبنان، وشدّد على أهمية الإستمرار بالعمل التنموي والتخطيط وتطوير القوانين التي تحمي الطفل وإشراكه في عمليّة بناء المستقبل، عوضاً عن تحوّل الوزارة لصرّاف آلي أو ATM، يقتصر دوره على صرف المساعدات وتوزيعها.

وفي ختام الإجتماع، شارك كل من ماريا بشارة وحسن السيّد الحضور تجربتهما خلال المشاركة في البرلمان العربي للطفل في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة.

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