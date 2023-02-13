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اختتم مشروع تعاون عبر الحدود – “common” مؤتمره التقويمي النهائي الذي اقيم في جمهورية تونس، بمشاركة ثلاث دول متوسطية معنية بالمشروع من ضمنها لبنان عبر “محمية شاطئ صور الطبيعية” وجمعية “امواج” البيئة. وتم في خلاله عرض لتجربة كل دولة من الدول التي يستهدفها المشروع الذي يهدف الى محاربة البلاستيك والحد من استهلاكه في الدول المعنية.

بدر الدين

واشار مدير “محمية شاطئ صور الطبيعية” الدكتور علي بدر الدين، الى ان “النشاطات التي أقيمت في المحمية طيلة الثلاث سنوات التي مضت مع الصيادين والمجتمع المحلي وورش العمل وحملات التوعية، اعطت ثمارها ولمسنا النتائج الايجابية من خلال الدراسات والابحاث التي قمنا بها”. وأوضح أن “مشاركتنا في المؤتمر تعكس أهمية المحمية الساحلية وتبين ان النتائج يبنى عليها في المستقبل وتفتح آفاق جديدة وتضيئ على مخاطر البلاستيك واثاره السلبية على الانسان، من خلال تحلل البلاستيك في البحر وتحوله الى جزيئات صغيرة يمكن ان تصل الى جسم الانسان عبر الاسماك التي نأكلها”، واشار الى أن المشروع “اعتمد على ثلاثة مرتكزات من خلال الدراسات العلمية التي قمنا بها على الاحياء البحرية واظهرنا النتائج الملموسة وتأثير البلاستيك على الناس، وادخلنا التوعية للمجتمع المحلي عبر جمعيات وطلاب مدارس وجامعات وكشفيين، كما كان هناك لقاءات مع المؤثرين في المجتمع المحلي عبر البلديات واتحادات البلديات”.