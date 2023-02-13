بري استقبل سفراء الدول التي شاركت بالاجتماع الخماسي في باريس وترأس إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب، ضاهر : الهيئة ستستكمل نقاشاتها في جلسة الاثنين

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من لقاء الهوية والسيادة برئاسة الوزير السابق يوسف سلامة الذي سلم رئيس المجلس رؤية اللقاء حول لبنان تحت عنوان "رؤية جديدة للبنان الغد دولة مدنية لا مركزية حيادية" .

الرئيس نبيه بري استقبل أيضاً سفراء الدول التي شاركت في الاجتماع الخماسي الذي عقد في العاصمة الفرنسية ، وضم السفيرة الاميركية دوروثي شيا ، السفيرة الفرنسية آن غريو ، السفير المصري ياسر علوي ، السفير القطري إبراهيم عبد العزيز السهلاوي ، نائب سفير المملكة العربية السعودية في لبنان فارس العامودي .

وبعد الظهر ترأس رئيس المجلس إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب حضره أميني السر آلان عون وهادي ابو الحسن ، والنواب هاغوب بقرادونيان ، عبد الكريم كبارة وميشال موسى والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر الذي تلا بيانا بعد الاجتماع جاء فيه : عقدت هيئة المكتب جلستها وقررت استكمال نقاشاتها في جلسة مقبلة نهار الاثنين القادم الواقع في ٢٠-٢-٢٠٢٣ الساعة الثانية من بعد الظهر .



