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مع بداية الأسبوع... كيف سيكون حال الطقس؟

13
FEBRUARY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ارتفاع أضافي طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة، واستمرار تكون الجليد على الطرق الداخلية والمرتفعات التي تعلو عن ال 1200متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى. تتكاثف الغيوم بدءا من بعد الظهر في المناطق الداخلية، وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة مع تكون ضباب كثيف أحيانا .

وجاء في النشرة: الحال العامة: طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الاربعاء حيث يتقلب مرحليا ليعود ويستقر يوم الخميس.
نحذر من انقطاع الطرق الجبلية والداخلية بسبب تشكل الجليد صباحا و مساء وخطر الانزلاقات.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ولكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية (بحدود الـ 3 درجات) ونسبة رطوبة منخفضة واستمرار تكون الجليد في الداخل والمناطق الجبلية التي تعلو عن الـ 1000 متر وما فوق خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، تتكاثف الغيوم شمال شرقي البلاد بدءا من بعد الظهر وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط بعض الامطار الخفيفة المتفرقة مع ضباب كثيف .

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، واستمرار تكون الجليد على الطرق الداخلية، والمرتفعات التي تعلو عن الـ 1200 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى. تتكاثف الغيوم بدءا من بعد الظهر في المناطق الداخلية، وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة مع تكون ضباب كثيف أحيانا .

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة، وتكون الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على المرتفعات التي تعلو عن الـ 1100 متر وما دون ذلك شمالا.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيان مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، كما يتكون الجليد في المناطق الداخلية وعلى الطرق الجبلية التي تعلو عن الـ 1000 متر خلال اليل وفي ساعات الصباح الأولى.

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