ما هي آخر المستجدات بشأن مصير اللبنانيين بعد زلزال تركيا؟

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تمّ انتشال جثة اللبنانية سوزان سهيل الأحمد من تحت أنقاض مبنى في تركيا، تعرّض للانهيار إثر الزلزال الذي وقع الإثنين الماضي.

ووفقاً لمصادر “اللواء”، فإنّ الأحمد هي من بلدة الغزيلة – عكار، وقد تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ زوجها وابنها منذ أيامٍ قليلة.

وأفادت معلومات للصحيفة عن وفاة كلّ من الطفلين عمر خلف ومحمد خلف المفقودَين في زلزال سامانداغ في تركيا وجرى سحب جثّتَيهما امس الاول، واستمر البحث عن الوالدة عليا الماروق والوالد ابراهيم خلف، الى ان تم بعد ظهر امس سحب جثمانيهما فيما تم العثور مع بداية المساء عى جثمان الطفلة دينيز. وهكذا قضى جميع افراد العائلة الخمسة تحت الانقاض.

وبحسب لجنة الصداقة اللبنانية – التركية يبلغ عدد الناجين اللبنانيين حتى اللحظة 40 والمتوفين 19، والمفقودين 34.