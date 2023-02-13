بن زايد أكد وقوف بلاده إلى جانب سورية… الأسد: الشعب السوري يُقدّر مواقف الإمارات التي تعبّر عن عمق علاقاتنا

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الوطن السورية: أكد الرئيس بشار الأسد أن الشعب السوري يُقدّر مواقف الإمارات واستجابتها السريعة التي تعبّر عن عمق العلاقات والروابط الثنائية التي تجمع البلدين، والمبادئ الإنسانية التي يمتلكها الشعب الإماراتي الشقيق.

وخلال استقباله أمس وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد اللـه بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له، جرى بحث تداعيات وآثار الزلزال الذي ضرب سورية، حيث شكر الرئيس الأسد دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً على المساعدات التي تقدمها للشعب السوري.

وأشار الرئيس الأسد إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي وقفت مع سورية وأرسلت مساعدات ضخمة إغاثية وإنسانية وفرق بحث وإنقاذ، وحمّل الوزير الضيف تحياته لرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ولرئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنّى لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

ونقل الوزير الضيف تعازي الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم إلى الرئيس الأسد والشعب السوري.

وأعرب عبد اللـه بن زايد عن خالص المواساة لعائلات الضحايا، متمنياً الشفاء للجرحى والمصابين، وأكد دعم بلاده ووقوفها إلى جانب سورية في هذه المحنة، واستمرارها بتقديم المساعدة المطلوبة للشعب السوري لتخطّي الآثار التي خلّفها الزلزال.

وبعد اللقاء مع الرئيس الأسد زار وزير الخارجية الإماراتي المناطق المتضررة من الزلزال واطلع على جهود فرق البحث والإنقاذ الإماراتية التي تعمل في تلك المناطق.