عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 شباط 2023

الأخبار: سوريا: تحدّي كسر الخطوط
باسيل يحسم عدم مشاركة التيار «إلا في حالات الطوارئ»: سحب الميثاقية عن جلسة التشريع
الديار: ضغوط كبيرة للتصدّي لتشريع الضرورة
أسبوع مُتفجّر مصرفياً... التهديدات تنفذ انطلاقاً من يوم الأربعاء
الإنتخابات الرئاسيّة مُعلّقة... تراجع حظوظ جوزاف عون وسليمان فرنجية
الديار: الراعي: المسؤولية الكبرى عن الشغور تقع على غير المسيحيين
خماسية باريس: جوزيف عون رئيساً ولا قروض من خارج "الصندوق"!
البناء: مصير البقاء في إدلب على الطاولة التركية بعد قرار «النصرة» رفض فتح المعابر الداخلية/ قوافل لحزب الله والقومي الى سورية… وفلسطين تسجّل حكايات النخوة والشهامة/ مصير الجلسة التشريعية يتقرّر اليوم: تجاذب طائفي حول التمديد للمدراء العامين/
اللواء: الراعي يستبق جلسة التشريع: نعوِّل على حكمة بري
الحملات تشتد بين باسيل وجعجع حول الرئاسة.. والمصارف بين التراجع أو مواجهة المودعين والموظفين
النهار: الحريري في بيته... ومواجهة عاصفة في المجلس
الجمهورية: إشتباك على جلسة لا يعطل نصابها
l'orient le jour: La séance parlementaire controversée ne tiendrait plus qu’à un fil « orange »