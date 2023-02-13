عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 شباط 2023

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الأخبار: سوريا: تحدّي كسر الخطوط

باسيل يحسم عدم مشاركة التيار «إلا في حالات الطوارئ»: سحب الميثاقية عن جلسة التشريع







الديار: ضغوط كبيرة للتصدّي لتشريع الضرورة

أسبوع مُتفجّر مصرفياً... التهديدات تنفذ انطلاقاً من يوم الأربعاء

الإنتخابات الرئاسيّة مُعلّقة... تراجع حظوظ جوزاف عون وسليمان فرنجية



الديار: الراعي: المسؤولية الكبرى عن الشغور تقع على غير المسيحيين

خماسية باريس: جوزيف عون رئيساً ولا قروض من خارج "الصندوق"!

البناء: مصير البقاء في إدلب على الطاولة التركية بعد قرار «النصرة» رفض فتح المعابر الداخلية/ قوافل لحزب الله والقومي الى سورية… وفلسطين تسجّل حكايات النخوة والشهامة/ مصير الجلسة التشريعية يتقرّر اليوم: تجاذب طائفي حول التمديد للمدراء العامين/



اللواء: الراعي يستبق جلسة التشريع: نعوِّل على حكمة بري

الحملات تشتد بين باسيل وجعجع حول الرئاسة.. والمصارف بين التراجع أو مواجهة المودعين والموظفين

النهار: الحريري في بيته... ومواجهة عاصفة في المجلس

الجمهورية: إشتباك على جلسة لا يعطل نصابها



l'orient le jour: La séance parlementaire controversée ne tiendrait plus qu’à un fil « orange »