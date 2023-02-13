أسرار الصحف ليوم الأثنين 13 شباط 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبراء في شؤون البناء والهندسة إ أكثر من ثلاثة أرباع الأبنية التي انهارت في سورية جراء الزلزال هي تلك التي تمّ بناؤها خلال فترة الحرب في مناطق استعادتها الدولة السورية في حلب أو مناطق لا تزال تحت سيطرة المسلحين وتم بناؤها خارج تدقيق المؤسسات الرسمية بمطابقة المواصفات

خفايا

قال دبلوماسي أوروبي في بيروت إن فتح الحكومة اللبنانية المعروفة بحجم اهتمامها بعدم إغضاب أميركا مطار بيروت أمام الطائرات التي تحمل المساعدات الى سورية كان أهمّ إشارة على استحالة استمرار العقوبات الأميركية على سورية ما فرض على واشنطن تعليقها والاكتفاء بالمراقبة والانتظار.



نداء الوطن: خفايا

علم أنّ النائب محمد رعد قدّم اعتذاراً صريحاً للسفير المصري عما ورد في خطاب السيد نصرالله الأخير والذي طال مصر.

خلافاً لتقديرات الفرنسيين عن إمكان تذليل العقبات أمام الغاز المصري، علم أنّ القاهرة وواشنطن على السواء لا تعتبران أنّ هناك مشكلة في الاستثناء من «قانون قيصر»، بل التقصير لدى وزارة الطاقة في تعيين الهيئة الناظمة والتزام الجباية.

اللواء: أسرار

همس

تمرُّ العلاقة بين مرجع روحي ورئيس حزب مسيحي بارز بمرحلة من التباين في المواقف والتقييمات بعد عدم تجاوب الأخير مع توجهات المرجع الرئاسية!



غمز

إعتذر وزيران عن المشاركة في الوفد الوزاري الذي زار دمشق بداعي «ظروف شخصية»، مع تأكيد تأييدهما للتضامن مع الشعب السوري الشقيق!



لغز

تساءل وزير عدل سابق عن «القطبة المخفية» في تبادل الإضرابات بين القضاة وجمعية المصارف، بحيث ما أن عاد القضاة إلى المحاكم حتى سارع أصحاب المصارف إلى إعلان الإضراب المفتوح!