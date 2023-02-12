بالفيديو - إلى الدفاع المدني اللبناني : نداء إستغاثة من انطاكية!

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نشر حساب "وقائع" على تويتر فيديو يظهر الفندق الذي تدمر اثر الزلزال المدمر في انطاكية وتحت أنقاضه ما زال مصير اللبنانيين إلياس حداد ومحمد المحمد مجهولاً. وقد طلب الرجل الذي يسمع صوته بالفيديو وراوياً ما يجري من تطورات في العمليات الجارية, أن يعود عناصر الدفاع المدني اللبناني إلى انطاكية على رأسهم يوسف الملاح، لما اظهروه من شجاعةٍ موصوفة خلال الأيام الماضية في عمليات الإنقاذ قبيل عودتهم إلى لبنان، للمحاولة في انتشال من بقي حياً أو ميتاً و معرفة مصير اللبنانيين المفقودين، خاصةً أن الماكينات الحرارية ترجح وجود ثلاث أحياء تحت الأنقاض.