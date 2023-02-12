Creel تطلق النسخة الاولى من "طرابلس غير"

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بحفل ضخم كّرم 12 شخصية ونصار يطلق مبادرة "لمعرض رشيد كرامي الدولي " ومكاري يشيد بشمال التنوع والتعايش!

تحت عنوان "طرابلس غير"، وبحفل ضخم يقام للمرة الاولى على ارض الفيحاء، اضاءت شركة

Creel

للاعلاميتين جويل بويونس ودنيا الحاج ، على وجه طرابلس الجميل الحقيقي المشرق والمبدع، عبر تكريم نخبة من المبدعين من طرابلس والشمال خطوا قصص نجاحات عالمية واستحقوا عن جدارة جائزة

Creel Awards

الحفل الذي تم برعاية وزارة السياحة وحضور الوزير وليد نصار، شهد على حضور سياسي ودبلوماسي واعلامي رفيع المستوى، تقدمهم وزير السياحة ووزير الاعلام زياد مكاري وممثل رئيس حزب القوات اللبنانية ايلي خوري كما ممثل رئيس التيار الوطني الحر النائب سيزار ابي خليل الى جانب النواب كريم كبارة وعبد العزيز الصمد وسجيع عطية واديب عبد المسيح وممثلة النائب اللواء اشرف ريفي عقيلته السيدة سليمة ريفي، وامين سر تكتل الاعتدال الوطني هادي حبيش والنائب السابق سمير الجسر، وعلي درويش واميل رحمة

، اضافة الى حضور دبلوماسي رفيع تقدمتهم ممثلة السفارة الاميركية السيدة جولي مراد وسفير سلطنة عمان كما سفير تونس الى جانب

فعاليات اعلامية من مختلف الوسائل الاعلامية ومواقع التواصل ، تم خلاله تكريم

12

شخصية مبدعة من طرابلس وعكار والضنية .

وقد استهل الحفل الذي اقيم في فندق الميارامار وقدمه الاعلاميان مالك الشريف وجويل بويونس بكلمة افتتاحية لوزير السياحة الذي نوّه باصرار القيمين على هذه التجربة على اقامتها في طرابلس مشيرا الى اختصار البرنامج على التكريم وحذف باقي الفقرات الترفيهية فيما يعيش لبنان اجواء التضامن مع كل من سوريا وتركيا في مصابهما الاليم ، ولفت نصار الى ما تبذله وزارة السياحة على صعد سياحية مختلفة وانها قامت في هذا المجال باقامة ثلاثمئة وعشرين نشاطا سياحيا ، ووقعت اكثر من خمس وثلاثين مذكرة تفاهم مع مؤسسات محلية ودولية ، وفعلت المجلس الوطني للسياحة واسست قصور ضيافة وسعت الى تعميم خريطة سياحية عبر شبكة مكاتب في مختلف المناطق التي ستعمل وفق توجه موحد .

وتوقف عند قرار تصنيف معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي موجها تحية شكر الى الاستاذ وسام الغني الذي بذل جهدا خاصا ، وخص بتحية اليونسكو . كما دعا الى استصدار قوانين تخص الوصاية على معرض طرابلس فيما وزارة الاقتصاد هي المعنية بهذه الوصاية مقترحا قوانين تعطي وصاية جزئية لكل من زارة السياحة ووزارة الثقافة .

ولفت متابعا الى ان الوزارة بصدد السعي الى اعادة وضع المعرض على خريطة السياحة المحلية ، لان طرابلس تستحق وعندها كل المقومات الاقتصادية والسياحية في الشرق الاوسط ودعا الى التواصل مع الوزارة لايداع المقترحات لاطلاق عمل مستدام ومتناسق . وذكر بان تصنيف المعرض من قبل واضع هندسته في محله وان الحرب اعترضت مسيرته وبعدها اعيد تاهيل قسم منه ، وهناك اليوم مقترحات بخصوصه نعمل على بلورتها..

واضاف ، اننا في طرابلس اليوم ، ولاول مرة تقام مناسبة كالتي نحن بصددها في طرابلس وهو المشروع الثالث من نوعه .

وتناول نصار مصير جلسات الحكومة مشيرا الى انه سبق ان اعلن انه سيقرر في كل جلسة مسالة مشاركته ، ولفت الى ان هناك اختلافا دستوريا حول عقد جلسات الحكومة وانه يعود لمجلس النواب وحده ان يعدل الدستور متمنيا ان يصار الى انتخاب رئيس للجمهورية لكي تمضي رحلة الاصلاحات وتصحيح مسار مشروع الدولة وذلك يحتاج للحوار متطلعا الى خدمة الناس وملاقاة اوجاعها بمسؤولية .

من جهته وزير الاعلام زيارد المكاري القى كلمة قال فيها : نلتقي الليلة بكم في طرابلس على محبتها وعلى ومع خيرها وخير اهلها ، ونلتقي هذه الوجوه هنا التي نعرفها ونلتقي معها في كثير من المناسبات في الماضي والحاضر وسنلتقي دائما معا لان اللقاء مصير ومسار في هذا الشمال شمال التنوع والتعايش ، وانا من هنا في طرابلس تحضرني معكم ميزات هذه المدينة التي عايشتها في خلال تجربتي السياسية منذ العام 1995 ، ولا اذكر في هذا المقام الا دور الفيحاء في حياتنا .

اما" طرابلس غير" فلأنها فعلا كذلك ، وانا شعرت "انها غير" فعلا فهي اخذت مني ماخذا متقدما بمواقعها وتجاربها ومدارسها واثارها وناسها وخير الناس فيها . وصحيح هناك فقر وبؤس ولكن ذلك مسؤولية ملقاة علينا لكي نقف مع الناس ونبذل محبتنا الخالصة لها ولصالحها .

وختم شاكرا منظمي هذا التكريم وخص الاعلاميين بو يونس والشريف ودنيا الحاج. .

وبعدها استهل التكريم لشخصيات منها من اتى خصيصا من الخارج للمشاركة بهذا الحفل وتحديدا من الولايات المتحدة والسعودية والامارت وباريس، وابرزهم سيدة الاعمال نجاة الايي بدرية التي وصلت من اميركا لتكون مكرمة على ارض طرابلس وقد قدم لها الدرع وزير السياحة والاعلامي يزبك وهبة، وتم تكريم الدكتور طوني غريّب الذي شكل قصة نجاح لبنانية عالمية وقدم له الدرع التكريمية وزير الاعلام زياد مكاري والنائب السابق علي درويش ، وكذلك رئيس

Gray makenzy retail Lebanon

حسان عز الدين الرائد بعالم التجارة وقطاع التجزئة وريادة الاعمال وقدم له الدرع وزير السياحة ورئيس نادي الصحافة بسام ابو زيد، ومن باريس حضر ايضا المكرم رامي بيتييه مدير كارفور في فرنسا والذي تسلم الدرع من ممثلة النائب اشرف ريفي ، السيدة سليمة ريفي ورئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين الفرنسيين في باريس انطوان منسى.

كما تم تكريم نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بهاء حرب الذي قدم له الدرع وزير الاعلام زياد مكاري والنائب السابق هادي حبيش.

وحاز قطاع الهندسة على حصة مهمة مع تكريم المنهدس محمد بشار العبد الله الذي اتى خصيصا من السعودية للمشاركة بحفل"طرابلس غير" وقدم له الدرع النائب سجيع عطية وسفير تونس..

وكانت حصة للطب مع تكريم الدكتور منذر كبارة والذي قدم له الدرع وزير السياحة وليد نصار كما الدكتور حسان عبد العزيز الذي اتى من الامارات للمشاركة بالحفل وقد قدم له الدرع التكريمية النائب السابق سمير الجسر وسفير سلطنة عمان.

اما الصحافة فكانت حاضرة بقوة عبر تكريم المشرف على موقع الانتشار الصحافي ابراهيم عوض الذي قدم له الدرع وزير الاعلام زياد مكاري.

كما كان للفن والاخراج والابداع بالتصوير حصة هامة تجلت بتكريم شركة انتاجي للمصور المبدع العالمي عمر العمادي مع شقيقه بلال، والفنانة لين حايك ابنة الميناء.

يشار الى أن هذا الحفل هو النسخة الاولى ل "طرابلس غير" والتي اقامتها شركة

Creel

هذه المرة في فندق الميارامار على ان يكون هناك حفلات تكريمية جديدة تنظمها

Creel

لمبدعين من طرابلس والشمال بالسنوات المقبلة لان الفيحاء والمال زاخر بالمبدعين الذين خطوا نجاحات عالمية.