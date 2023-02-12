اليكم حالة الطقس غدا

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا صافيا اجمالا، مع بداية الارتفاع بدرجات الحرارة بشكل طفيف حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية ويستمر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 900 متر ، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثيرالكتل الهوائية القطبية الباردة مع بعض التقلبات المحلية خاصة شمال البلاد و في الداخل يوم الاحد ليعود فيتقلب تحت تأثير الكتل الهوائية الباردة اعتبارا من الأربعاء.

تحذير: من انقطاع الطرقات الجبلية والداخلية بسبب تشكل الجليد صباحا و مساء وخطر الانزلاقات.

معدل درجات الحرارة لشهر شباط من 4,11 الى 2,19 مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم:غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها و تساقط امطار محلية ومن المتوقع تساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع ما يقارب ال 900م شمالا. ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 800 متر وما فوق. كما يتكون الضباب المحلي صباحا ومساء على المرتفعات بشكل كثيف حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الإثنين: صاف اجمالا، مع بداية الارتفاع بدرجات الحرارة بشكل طفيف حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية ويستمر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 900 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى مع تساقط لبعض الامطار المتفرقة في الداخل.

الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع اضافي و طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع استمرار تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1000 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى. الأربعاء:غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة و تساقط أمطار خفيفة متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون ذلك شمالا .

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 7 الى 16 درجة، فوق الجبال من 1 الى 9 درجات، في الداخل من 3 الى 9 درجات.

- الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء مساء على الجبال بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 40 و 70 %.

- حال البحر: معتدل اجمالا. حرارة سطح الماء: 17°م.

- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,25 ساعة غروب الشمس: 17,20 .