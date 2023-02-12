living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات وضبط كميات منها في منزله - عين الرمانة

12
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي :
"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وتوقيف المتورطين بها، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول نشاط شخص مجهول بترويج المخدرات في محلة عين الرمانة وتخزينها في منزله.
وعلى إثر ذلك، باشرت قطعاتها المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المروج وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تم التوصل إلى تحديد هويته ومكان إقامته في المحلة المذكورة، حيث يقوم بتخزين المخدرات، ويدعى:
-    ع. م. (مواليد عام 1998، لبناني) 
 وبتاريخ 7-2-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة وبعد التأكد  من وجوده في داخل المنزل، الذي داهمته إحدى دوريات الشعبة وتمكنت من توقيف المشتبه فيه، وضبطت:

- قطعتين كبيرتين من حشيشة الكيف زنتها /2,05/ كل من غ و/8/ مظاريف تحتوي على حشيشة الكيف زنتها /544/ غ  و97 مزروف/ بداخله مادة باز الكوكايين زنتها /151/غ و/7/ كبسولات من مادة باز الكوكايين زِنتها /41/ غ و/5/ مظاريف تحتوي على مادّة الماريجوانا زِنتها /88/ غ وكمية من مادة الكوكايين.
- كبسولتين فارغتين، دفتر مدون عليه حسابات مالية، مبلغ مالي وهاتف خلوي.
 بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة ترويج المخدرات على عدد من الزبائن في منطقة عين الرمانة وتخزينها في داخل منزله.
 أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout