living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السفير رامي عدوان يكشف عن رسالة ثلاثية الأبعاد بعد اجتماع باريس الخماسي

12
FEBRUARY
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد الكثير من الأخذ والردّ حول الاجتماعي الخماسي الذي عُقد مؤخرا في باريس للبحث في الملفّ اللبناني والتي شاركت فيه كلّ من فرنسا، والسعودية وقطر والولايات المتحدة الاميركية ومصر، لفت السفير اللبناني لدى فرنسا رامي عدوان الى أنّه "لا يمكننا ان ننتظر من الخارج صدور بيان، او الإتيان بموقف أو اتخاذ قرار وزرع هذا القرار في لبنان".

وأكّد السفير عدوان في حديث للإعلامية داليا داغر أنّ "الرسالة التي توجّهها هذه الدول الى لبنان ثلاثية الابعاد: الاتفاق على رئيس للجمهروية، تسانده حكومة قادرة تعمل معه على الاصلاح احقاقا لمطالب الشعب اللبناني"، معتبرا أنّ "هذه الركائز الثلاث هي اساس التحرك الدولي تجاه لبنان".

وقال عدوان: "اللبنانيّون والاعلام اللبناني عوّلوا على هذا الاجتماع اكثر مما يمكن التعويل عليه"، مضيفا أنّ "وزارة الخارجية الفرنسية اكّدت انّه لن يصدر اي بيان عن الاجتماع لأن الكلام الموجه واضح منذ البداية، ونحن كسفارة نسعى دائما لنقل الرسالة الفرنسية الى الاذن اللبنانية، وعليه، علينا نحن اللبنانيون المبادرة بإصلاح هذا البلد ريثما يتسنى للدول الصديقة والعزيزة ان تساندنا في مسيرة النهوض".

وفي الملفّ القضائي، أشار السفير رامي عدوان الى أنّ "فرنسا هي واحدة من الدول التي يتعاون معها لبنان قضائيا، وكل الطلبات بين السلطتين القضائيتين الفرنسية واللبنانية يتمّ تلبيتها بطريقة سلسلة وهذا ما نسمعه ونشعر به عند تواصلنا مع المسؤولين في فرنسا"، متمنيّا على السلطة القضائية في لبنان ان تستمرّ في الجرأة نفسها وبالقناعة نفسها لأن الخطر الداهم على اللبنانيين سيحلّ علينا اذا سمحنا بإنهيار القضاء في لبنان، على حدّ قوله.

مع الإشارة الى أنّ حديث السفير رامي عدوان للإعلامية داليا داغر أتى في سياق مقابلة ستبثّ قريبا على شاشة الـOTV، وصفحات مواقع التواصل التابعة لداغر، وستتناول مواضيع سياسية ودبلوماسية واغترابية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout