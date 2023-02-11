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الأشرفية تودع الدكتور جورج سلوم

11
FEBRUARY
2023
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فقدت الأشرفية وبيروت الدكتور جورج سلوم صديق المواطنين، حكيم الفقراء والهمة الانسانية الجاهزة دائماً ليلاً نهاراً، ليحمل حقيبته وسماعات القلوب ويلبي استغاثة المرضى.
قصة الدكتور جورج سلوم فريدة من نوعها، رسم حياته بتفاصيلها بمفرده منذ الصغر، عزيمته، طموحه، وشغفه للحياة، تواضعه، طيبته، وأخلاقه النبيلة، يجسدون شخصيته المميزة.
سافر إلى ألمانيا في أواخر الخمسينات، حيث تعلم اللغة الألمانية، ودرس الطب في أبرز الجامعات في هامبورغ، وتخصص في الجراحة النسائية والتوليد.
مارس الطب في ألمانيا وعاد إلى لبنان في السبعينات مباشرة، قبل اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، عرض عليه العمل خارج لبنانه كما فعل الكثير من رفاقه، رفض الهجرة إلى كندا، البرازيل، والولايات المتحدة الأميركية، ليبقى يرعى والديه المسنين، بسبب حبه لبلده وعائلته، رغم كل المشقات والصعوبات، في تلك الأيام البائسة، عالج المصابين الجرحى في منطقته، برع في تشخيص ومعالجة الحالات المستعصية، حيث أجرى أكثر من 3000 عملية توليد، وساعد الأمهات بإنجاب أطفالهم، وكان خير عراب للعديد منهم.
كان رجلاً رائعاً بمحبته للحياة، واسع المعرفة ومتواضع، والصمت في الشدائد زينته وميزته، ألهم الكثير من الناس من مختلف الأجيال ومن بينهم أولاده الأربعة، غسان وناجي وفادي وأنغريد، كان يعشق عمله إذ كان يساهم في استمرارية الحياة، كان يعشق الأولاد وانعكس ذلك خصوصاً على علاقته المميزة مع أولاده وأحفاده الثمانية.
كان ابناً صالحاً وأخاً حنوناً وزوجاً غالياً لا يعوّض، وأباً مثالياً، وخالاً مرشداً وقريباً طيباً، وإنساناً محترماً.
رحيله يترك حزناً كبيراً وفراغاً عظيماً في قلوبنا لكن إرثه يستمر.
ومن خلف ما مات.
السلام والرحمة على روحه ونفسه بالسما.

الأطباء رفاق الدكتور جورج سلوم

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