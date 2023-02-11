بالصور: مواطن لبناني ضحية حادث صدم في قطر!

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فاجعة جديدة خطفت المواطن اللبناني والرياضي ديب اسكندر عكاوي، خلال حادث صدم مروع في قطر، أثناء ممارسته رياضة الدراجات مع إثنين من رفاقه.



ونعاه عدد كبير من الرفاق والزملاء وكتبت صفحة درّاجي لبنان:" خسرت رياضة الدرّاجات صاحب القلب الكبير وبسمة الفرح والرجاء ،ديب اسكندر عكاوي ، إثر حادث صدم خلال ممارسة شغفه الكبير ،مع إثنين من أصدقائه الدرّاجين في دولة قطر، التي سافر إليها منذ بضعة أشهر للعمل".



أضافت:"رحمة الرب الغافرة تتقبّل روحك النقية يا أحبّ الإخوة، وروح الرب يعزّي قلوب عائلتك وعائلة الرياضة في لبنان.. كلّ الحبّ لك من درّاجي لبنان وكلّ من عرفك ،حتى نلتقي يا أخي ديب".