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بقرادونيان: مسألة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية "شأن وطني"!

11
FEBRUARY
2023
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بعد اللقاء الذي جمع كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأوّل والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، واستكمالاً للمبادرة التي بدأت في الإجتماع الذي انعقد في كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس في انطلياس، اعتبر الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان أنّ مسألة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية شأن وطني وذكّر أنّ المبادرة قائمة على الحوار لإيجاد حلول لمأزق إنتخاب الرئيس.
أعلن بقرادونيان أنّ المساعي المتعلّقة بالمبادرة ما زالت قائمة وتم تكليف البطريرك الراعي لمتابعة المبادرة، وفي الأيّام المقبلة سوف نشهد خطوات أخرى سيلجأ إليها البطريرك.
كما شدّد الأمين العام لحزب الطاشناق على دور الكاثوليكوس آرام الأوّل، مؤكّدًا أنّ الطائفة الأرمنية مع المبادرة آملين باتّفاق وطني على رئيس للجمهورية في أقرب وقت لإخراج لبنان من الأزمات التي تمرّ بها.

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