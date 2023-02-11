الثلوج في طريقها الينا...!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة صباحية خاصة في المناطق الداخلية والمناطق الشمالية، ومن المتوقع تساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1000م في تلك الفترة. تنحسر الأمطار اعتبارا من فترة الظهيرة ويتحول الطقس إلى قليل الغيوم، ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 800 متر وما فوق. كما يتكون الضباب المحلي صباحا على المرتفعات بشكل كثيف حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة - لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثيرالكتل الهوائية القطبية الباردة مع بعض التقلبات المحلية خاصة شمال البلاد و في الداخل ليل السبت/ صباح الاحد. تحذير: من انقطاع الطرق الجبلية والداخلية بسبب تشكل الجليد صباحا و مساء وخطر الانزلاقات.



- معدل درجات الحرارة لشهر شباط من صفر إلى 19 درجة مئوية.



- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا إلى غائم مع درجات حرارة متدنية وتساقط أمطار خفيفة خاصة في المناطق الداخلية والمناطق الشمالية مساء. ومن المتوقع تساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1100م، ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة، يتشكل الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال900 متر. لذا، نحذر دائما من خطر الإنزلاقات، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات بشكل كثيف حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي. الأحد: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة صباحية خاصة في المناطق الداخلية والمناطق الشمالية، ومن المتوقع تساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1000م في تلك الفترة. تنحسر الأمطار اعتبارا من فترة الظهيرة ويتحول الطقس إلى قليل الغيوم، ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 800 متر وما فوق. كما يتكون الضباب المحلي صباحا على المرتفعات بشكل كثيف حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي. الإثنين: صاف إجمالا، مع بداية الإرتفاع بدرجات الحرارة بشكل طفيف حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية ويستمر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 900 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى. الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع إضافي و طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع استمرار تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال1000 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

-الحرارة على الساحل من 3 الى 18 درجة ، فوق الجبال من درجة واحدة الى 10 درجات، في الداخل من صفر الى 8 درجات.



- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة صباحا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 8 و25 كم/س.



- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء مساء على الجبال بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70 %.



- حال البحر: معتدل اجمالا. حرارة سطح الماء: 17°م.



- الضغط الجوي: 1021 HPA أي ما يعادل: 766 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,27 ساعة غروب الشمس: 17,18