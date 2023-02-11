بالفيديو - سيدة مسنة تتحدث من تحت الركام بتركيا: أجيد طهي جميع الأطعمة!

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أظهرت كاميرات المراقبة وعدسات الصحافيين والمصوّرين مئات الصور ومقاطع الفيديو المؤلمة التي توثّق تمسّك أشخاصٍ عالقين تحت الركام جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بالحياة، لكن أبرزها التُقِط في ولاية أنطاكيا التي تُعرف بالتركية بـ"هاطاي"، حيث أجرت سيدة مسنة حديثاً مطوّلاً مع فريق الإنقاذ الذي كان أفراده يتفاعلون معها في محاولةٍ منهم لإبقائها واعية، بينما كانوا يحاولون الوصول إليها تحت الركام، وفق ما تبيّن في مقطع فيديو نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية في الولاية الواقعة جنوب غربي تركيا.

وبحسب ما نقلت "العربية.نت" عن فرق الإنقاذ، فقد كان الهدف من إجراء حديث مطوّل مع العجوز التغلب على مخاوفها لاسيما وأنها قضت ساعات طويلة تحت الأنقاض، حيث سألها المنقذون عن أفضل طعامٍ في أنطاكيا، بينما كانت السيدة تشدد على أنها تجيد "طهي مختلف أنواع الأطعمة"، ليرد عليها المنقذ أنها ستتمكن من إعداد طعام العشاء الليلة.

وتمكّنت فرق الإنقاذ من إخراج هذه السيدة من تحت الإنقاض بعد محاولاتٍ امتدّت لساعات، بحسب ما أظهر الفيديو الذي نشرته هيئة الكوارث والطوارئ والتي نشرت أيضاً مقاطع مصوّرة أخرى التقطها الصحافيون والمراسلون الميدانيون خلال محاولاتهم إنقاذ عالقين تحت الأنقاض منذ فجر السادس من فبراير، حيث ضرب الزلزال المميت الذي بلغت قوته 7.9 على مقياس ريختر وتلته 1052 هزّة ارتدادية.

وكشفت هيئة الطوارئ في الفيديو نفسه أن السيدة تتمتع بصحةٍ جيدة بعدما خضعت لإسعافاتٍ أولية فور إخراجها من تحت الركام.

تجدون الفيديو عند الضغط على الرابط أدناه:

https://twitter.com/yenisafak/status/1623592345101905924