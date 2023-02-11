عناوين الصحف ليوم السبت 11 شباط 2023

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الأخبار

ـ الغرب - سوريا: حسابات الوحوش الباردة

ـ نحو التمديد لكل المديرين العامين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية | أصداء لقاء باريس: الخلافات أكبر

ـ قصّة العودة اللبنانية الرسمية إلى دمشق

ـ الرئاسة المعطلة: باسيل من ناخب رئيسي إلى مانع رئيسي

البناء

ـ ضحايا الزلزال وفيات ومصابين أكثر من 100 ألف والمتضررون أكثر من 25 مليوناً

ـ الأسد يحيي صمود شعبه والأصدقاء من حلب: الحالة الإنسانية غير موجودة لدى الغرب

ـ حردان يشيد بنهضة القوميين لنجدة سورية: الإعلان الأميركي عن تجميد قانون قيصر خديعة

الجمهورية

ـ إستعدادات لمعركة على حلبة التشريع

ـ ناجون رغم تضاؤل الأمل

ـ إنجازات الحكومة العتيدة والسلطة منذ الحكم في 2021

ـ متى يتبلّغ لبنان مقرّرات لقاء باريس وكيف؟

ـ عون وجعجع والمسيحيون بينهما

ـ هجوم روسي مكثّف في أوكرانيا

اللواء

ـ أسبوع «المزايدات والمناقصات» في التمديد لإبراهيم.. ووقف التصعيد المصرفي

ـ لقاء باريس يستلهم البيان الثلاثي للتسوية.. وسلامة مستعد للمثول أمام القضاء

ـ واشنطن ترفع العقوبات عن سوريا 180 يوما ً والنظام يسمح بالمساعدات للمعارضة

ـ مقتل مستوطنَين بعملية دهس في القدس واستشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال