عناوين الصحف ليوم السبت 11 شباط 2023

الأخبار
ـ الغرب - سوريا: حسابات الوحوش الباردة
ـ نحو التمديد لكل المديرين العامين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية | أصداء لقاء باريس: الخلافات أكبر
ـ قصّة العودة اللبنانية الرسمية إلى دمشق
ـ الرئاسة المعطلة: باسيل من ناخب رئيسي إلى مانع رئيسي
البناء
ـ ضحايا الزلزال وفيات ومصابين أكثر من 100 ألف والمتضررون أكثر من 25 مليوناً
ـ الأسد يحيي صمود شعبه والأصدقاء من حلب: الحالة الإنسانية غير موجودة لدى الغرب
ـ حردان يشيد بنهضة القوميين لنجدة سورية: الإعلان الأميركي عن تجميد قانون قيصر خديعة
الجمهورية
ـ إستعدادات لمعركة على حلبة التشريع
ـ ناجون رغم تضاؤل الأمل
ـ إنجازات الحكومة العتيدة والسلطة منذ الحكم في 2021
ـ متى يتبلّغ لبنان مقرّرات لقاء باريس وكيف؟
ـ عون وجعجع والمسيحيون بينهما
ـ هجوم روسي مكثّف في أوكرانيا
اللواء
ـ أسبوع «المزايدات والمناقصات» في التمديد لإبراهيم.. ووقف التصعيد المصرفي
ـ لقاء باريس يستلهم البيان الثلاثي للتسوية.. وسلامة مستعد للمثول أمام القضاء
ـ واشنطن ترفع العقوبات عن سوريا 180 يوما ً والنظام يسمح بالمساعدات للمعارضة
ـ مقتل مستوطنَين بعملية دهس في القدس واستشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال