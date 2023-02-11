أسرار الصحف ليوم السبت 11 شباط 2023

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البناء



قال مصدر حقوقي إن الإعلان الأميركي عن استثناءات من قانون قيصر ولمدة 180 يوما بفعل كارثة الزلزال ولتسهيل المساعدات يعني اعترافا أميركياً بصحة الكلام السوري عن اتهام القانون بالمسؤولية عن تعطيل وصول المساعدات وتكذيب للادعاء الأميركي السابق بالعكس.



قال مرجع سياسي إن حجم الانتفاضة اللبنانية العابرة للطوائف والمناطق الى جانب سورية فرضت حضورها على الجميع في الداخل والخارج ويعود لها الفضل في طي صفحة القطيعة بين لبنان وسورية. وهذا الموقف اللبناني كان رأس الحربة في إسقاط قانون قيصر والسعي الأميركي لاحتواء السقوط.

الجمهورية

ـ نُقل عن زوار عاصمة غربية كبرى أنّهم لم يسمعوا فيها إعتراضا على إسم مرشح رئاسي ليس حليفاً لها.

ـ رئيس لجنة نيابية أوعز لأحد الوزراء لاتخاذ إجراء واحد بطريقة الدفع ما اعتبرها زملاء معارضون له أنّها لمنافع شخصية ومصالح خاصة.

ـ بعض من لم يحالفهم الحظ في انتخابات حزبية جرت أخيرا يتجهون إلى الإستقالة من الحزب بسبب ما وصفوه بتدخُّل نائب مقرّب من رئيسه لإسقاطهم وبتوجيه من الأخير.

اللواء



يشكو وزراء من تحكُّم بعض السفيرات في عملهم، سواء تعلق الأمر بتفاهمات مع الخارج أو إجراءات في الداخل!



يغمز مسؤول غير مدني كلما سنحت الفرصة، من قناة رئيس تكتل نيابي، على خلفية حملة لم يكن لها مبرّر في نظر كثيرين..



تبين أن السبب الرئيسي لإضراب المصارف يرتبط برفضهم إعطاء معلومات عن حسابات لأشخاص طلبت إحدى القاضيات تزويدها بها على خلفية الاتهام لهؤلاء بتبييض الاموال!