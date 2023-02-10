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حدرج وجهت انذارات إلى أصحاب مولدات خالفوا في التسعيرة

10
FEBRUARY
2023
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تابعت رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب ميساء حدرج شكاوى المواطنين على اصحاب المولدات  في بلدات روم وانان  قضاء جزين وبعد التواصل مع قائمقام جزين يحيى صقر بصفته القائم باعمال البلديات في البلدات المذكورة اعلاه، والاتفاق على مصادرة المولدات المخالفة عاد صاحب المولد وتراجع عن التسعيرة  المخالفة ، وتعهد الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة بإشراف القائمقام ليصار الى مصادرة المولدات في حال تكرار المخالفة .

كما وتم توجيه انذار لصاحب مولد في بلدة وادي بعنقودين واستمهل ليوم الاثنين لتسوية وضعه تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

واشارت  رئيسة المصلحة انه تم التنسيق مع جهاز امن الدولة في كافة أقضية المحافظة وهم على كامل الجهوزية في حال أبدت اي بلدية استعدادها لمصادرة المولدات المخالفة في نطاقها الجغرافي ، وذلك حماية للمستهلكين وحرصا على عدم ابتزاز اصحاب المولدات للمشتركين.

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