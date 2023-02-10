جريمة قتل فتاة قرب مدينة صور !

A + A -

افاد مراسلو موقع " يا صور " ان دوريات من قوى الامن الداخلي وامن الدولة ترافقها فرق من الدفاع المدني اللبناني وفرق الانقاذ البحري توجهت الى منطقة القاسمية شمالي مدينة صور حيث تقوم في هذه الاثناء بالبحث عن جثة فتاة سورية تعرضت لجريمة قتل بتاريخ 25 كانون ثاني الماضي.



في التفاصيل التي توفرت لموقع يا صور ان القوى الامنية نجحت قبل ايام بالقبض على القاتل وهو من الجنسية السورية ايضاً والذي اعترف امام المحققين بإرتكابه لجريمة قتل الفتاة والقاء جثتها في منطقة القاسمية حيث يلتقي مصب النهر مع البحر، وبناء عليه توجهت القوى الامنية وفرق الاسعاف الى المكان في محاولة للعثور على الجثة.



يذكر ان القاتل والمغدورة من سكان بلدة في قضاء صور.