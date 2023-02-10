وزير الزراعة استقبل وفدا من البنك الدولي وبحث في آليات إطلاق مشروع زراعي

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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن وفدا من البنك الدولي، ضم: مسكرن برهاني، مريان جيوسكلوند، سليم روحانا، أرمين جايلتن، زينة الخوري ولميا منصور، بحضور مستشار وزير الزراعة الدكتور سالم درويش.

وتم البحث في تفاصيل المشاريع التي يمولها البنك وتشمل القطاعين النباتي والحيواني والعمل التعاوني والإرشاد الزراعي ودعم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية خلال الأسابيع المقبلة".

وأشار المكتب الإعلامي في وزارة الزراعة إلى أنه "من المتوقع أن يتم إطلاق مشروع زراعي يجري العمل على إنهاء دراساته لكي يبصر النور خلال الأشهر المقبلة. كما جرت جولة أفق حول اللقاءات التي عقدت بين البنك الدولي والمختصين من وزارة الزراعة، إضافة إلى وضع أسس للنقاشات التي ستتم خلال الأسابيع المقبلة التي تبدأ في بعلبك تاليها عكار والنبطية، بحضور وفد من البنك الدولي رفيع المستوى قادم من واشنطن، إضافة إلى زملاء لهم من مكتب بيروت".