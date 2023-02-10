"المرابطون": لمكافحة ظاهرة الاشتباكات المسلحة في شوارع بيروت كي لا نصل الى ما لا تحمد عقباه

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حذرت حركة "الناصريين المستقلين -المرابطون" في بيان، من "ظاهرة انتشار المسلحين في الشوارع، وتصفية الحسابات في ما بينهم باشتباكات مسلحة في شوارع بيروت العاصمة، تحت شعارات حزبية مزورة".

ولفتت الى أن "هؤلاء المرتزقة يقومون بترويع المواطنين الآمنين في بيوتهم، ويفرضون الخوات على مصادر رزقهم التجارية، في هذه الأيام الاقتصادية الصعبة".



وطالبت "الأجهزة الأمنية عامة وجيشنا اللبناني خاصة بمكافحة هذه الظاهرة، التي قد يتطور أمرها لتصبح بؤرا مسلحة، تهدد الوضع الأمني، وتفتح الاشتباكات التي تؤدي إلى وقوع الضحايا، من أبناء بيروت العاصمة"، داعية "كل القوى السياسية الوطنية البيروتية، والشخصيات وأبناء العاصمة، إلى مكافحة هذه الظاهرة الغريبة والطارئة، في شوارع بيروت ومواجهتها كي لا يستفحل الأمر ونصل إلى ما لا تحمد عقباه".