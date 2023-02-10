بلدية بيروت: إنجاز بطولي جديد لإطفاء بيروت وفريق الإنقاذ اللبناني في محافظة جبلة في سوريا

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صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت البيان الآتي: "حقق فريق الإنقاذ اللبناني، ممثلا بفوج إطفاء بيروت، بالتعاون مع فرق الإسعاف والإنقاذ اللبنانية، إنجازا بطوليا جديدا، في ظروف عمل قاسية جدا، إذ نجح في إخراج امرأة وابنها أحياء وانتشالهما من تحت أنقاض المباني المدمرة في محافظة جبلة السورية، بعد مرور 4 أيام محاصرين تحت أنقاض أحدى المباني المدمرة بالكامل في محافظة جبله.

وكان فريق الإنقاذ اللبناني توجه إلى سوريا للمساهمة في عمليات الإنقاذ والاسعاف وانتشال العالقين تحت أنقاض المباني من جراء الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا معا منذ أيام".