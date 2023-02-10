اعتصام لاهالي الموقوفين في ملف احداث عبرا للمطالبة بالعفو العام واغلاق الملف

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وطنية – صيدا - نفذ اهالي الموقوفين والمحكومين في ملف احداث عبرا اعتصاما امام مسجد بلال بن رباح في عبرا بعد صلاة الجمعة، مطالبين بالعفو العام واغلاق هذا الملف.

وتخلل الاعتصام كلمة لمحمد شامية اعتبر فيها "ان هناك ظلما واقعا على شبابنا ومشايخنا خصوصا بعد الذي جرى في ملف تفجير مرفأ بيروت"، واشار الى اجماع نواب صيدا وفاعلياتها ومفتيها على وجوب اغلاق هذا الملف واطلاق سراح جميع الموقوفين".

كما كانت كلمة للشيخ خالد العارفي جدد فيها المطالبة بالعفو العام وضرورة اغلاق ملف عبرا واطلاق سراح جميع الموقوفين .

بعد ذلك انطلق المعتصمون في مسيرة راجلة جابت شوارع عبرا .