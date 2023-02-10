وزير الطاقة والمياه يلتقي وفداً من ممثلي المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة العائد للEITI

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استقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض اليوم وفداً من ممثلي المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة العائد لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) ضم الدكتورة فدوى كلاب والسيدين مارون الخولي وزاهي سالم بحضور عضو مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول بالتكليف كابي دعبول.



وقد بحث الوزير فياض مع الوفد الاجراءات التي تستكملها الدولة اللبنانية للإنضمام الى المبادرة واتمام تشكيل مجلس أصحاب المصلحة الذي يقتضي أن يتألف من ممثلين عن الدولة اللبنانية والشركات أصحاب الحقوق البترولية والممثلين من قبل جمعيات المجتمع المدني.



علماً أن مجلس الوزراء قد أعلن سابقاً نية لبنان بالانضمام الى المبادرة وتعيين وزير الطاقة والمياه المسؤول على تنفيذ اجراءات الانضمام الى المبادرة وهيئة ادارة قطاع البترول للقيام بدور السكرتاريا لإجراءات الانضمام.