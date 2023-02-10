في بنت جبيل... يروّجون "عملة مزيّفة" بطريقة إحتيالية!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بيان جاء فيه، "بتاريخ 23-1-2023، أقدم عدة أشخاص على ترويج عملة مزيّفة من فئة /100/ دولار أميركي لدى عدد من المؤسسات بطريقة احتيالية عالية الاحتراف، وذلك في بلدات قضاء بنت جبيل منها: تبنين، كونين، رميش، بنت جبيل وحاريص".



وأضاف البيان، "بناء عليه، كثّفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي إجراءاتها، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الى تحديد هوية المشتبه بهم، وهم كل من": م. ش. (مواليد عام 2003، لبناني)، ع. خ. (مواليد عام 2003، مصري) ، م. خ. (مواليد عام 2003، مصري)، ف. ح. (مواليد عام 1984، سوري)، ح. ع. (مواليد عام 1992، لبناني).



وتابع، "بعد رصد ومراقبة دقيقة وبعملية متزامنة، تمكنت دوريات من هذه المفرزة من الإطباق عليهم وتوقيفهم في بلدات بنت جبيل، مارون الراس وعيترون، وضبطت بحوزتهم مبلغ مزيّف عبارة عن /800/ دولار أميركي من فئة الـ/100/$".

وختم البيان، "أودعوا مع المضبوطات مخفر بنت جبيل، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء المختص".