جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان قدمت مساعدة مالية للصليب الاحمر اللبناني

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في اطار الدعم الذي تقدمه " جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان " Legion d’honneur للمؤسسات الانسانية والاجتماعية اللبنانية ، سلم رئيس الجمعية السفير خليل كرم ، رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي مساعدة مالية قدمتها جمعية اعضاء جوقة الشرف في فرنسا للصليب الاخم الذي يوزع خدماته في كل لبنان . وتم تسليم المساعدة قبل ظهر اليوم في مقر الصليب الاحمر في شارع سبيرز في حضور الامين العام ل" جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان " رفيق شلالا وعضوي الهيئة الادارية الاميرال منير رحيّم والسفير مارسيل لوجيل وامين السر في الجمعية المحامي بلال فهدا . والقى السفير كرم كلمة نوه فيها بالدور الانساني الكبير الذي يلعبه الصليب الاحمر اللبناني لاسيما خلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، معتبرا هذه المساعدة الرمزية التي قدمتها الجمعية الام في فرنسا ، مساهمة متواضعة في تمويل نشاطات الصليب الاحمر اللبناني وبنوك الدم فيه . كما حيا السفير كرم مشاركة متطوعين ومتخصصين في الصليب الاحمر مع فرق الانقاذ اللبنانية التي عملت في عمليات رفع الانقاض والانقاذ نتيجة الزلزال الذي ضرب مناطق سوريا وتركيا . ورد الدكتور الزغبي شاكرا " جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان " والجمعية الام في فرنسا على الدعم الدائم والمستمر للصليب الاحمر اللبناني ، لافتا الى الظروف الصعبة التي تعمل فيها هذه المؤسسة الانسانية في لبنان والتي تتطوع ايضا لاعمال انقاذية في دول مجاورة . واعتبر الزغبي ان رسالة الصليب الاحمر تتعزز من خلال الدعم الذي يصلها من الدول الشقيقة والصديقة ومؤسسات الصليب الاحمر في الخارج ولاسيما الصليب الاحمر الفرنسي ، والخيّرين الذين يساهمون في تعزيز امكاناتها لخدمة جميع اللبنانيين والمقيمين على الارض اللبنانية من دون استثناء .