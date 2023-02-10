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كهرباء لبنان: تجدد سرقة زوايا التشبيك العائدة لأبراج التوتر العالي

10
FEBRUARY
2023
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عطفا" على بيانات مؤسسة كهرباء لبنان السابقة بخصوص تعرض زوايا التشبيك الحديدية الداعمة لأبراج التوتر العالي في مناطق الهرمل، عكار، زغرتا والمنية الضنية للسرقة من قبل مجهولين، الأمر الذي أدى الى انهيار أبراج التوتر العالي 220 ك.ف التي تربط معامل الانتاج ومركز الاأحمال الرئيسية في هذه المناطق.
 
بتاريخ 9-02-2023، وأثناء قيام فرق المؤسسة بالكشف الدوري على مسارات خطوط النقل في الشمال، تبيّن حصول تعدّيات جديدة على أبراج التوتر العالي 220 ك.ف الرئيسية وتحديدا" البرج رقم 21 من خط ديرنبوح - سماريان 220 ك.ف في خراج بلدة عزقة في قضاء المنية الضنية.
إن هذا البرج بات آيلا" للسقوط، الأمر الذي سيؤدي في حال سقوطه الى انقطاع الكهرباء عن منطقة عكار كليا". علما" أن هذا الخط هو المصدر الوحيد المتبقي لتزويد منطقة عكار بالكهرباء على أثر انهيار الأبراج الثلاث على خط ديرنبوح - بعلبك 220 ك.ف بسبب سرقات مماثلة.
 
إن الفرق الفنية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان تقوم جاهدة بمحاولة إنقاذ هذا البرج من السقوط بالإمكانيات المحدودة المتوفرة. كما تعود وتناشد البلديات والمحافظين والقوى الأمنية وشعبة المعلومات تحديدا" للتقصي عن هذه العصابات وتوقيفها حيث أنها باتت تقوم بسرقة منشآت الكهرباء بشكل دوري وممنهج منذ نحو سنتين ونيف وازدادت عمليات السرقة في الشهرين المنصرمين.
 
وعليه نناشد كافة القوى الأمنية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع هذه العصابات وسوقها للعدالة لخطورة وفداحة الأضرار التي سببت وتتسبب بها، كما نعيد ونكرر أن الوضع الراهن بات شديد الخطورة وبالغ الضرر على المؤسسة والمواطنين، خصوصا" أن إمكانيات المؤسسة لإعادة تأهيل وبناء هذه الأبراج محدودة جدا" وتتطلب وقتا" طويلا" في ظل الظروف الراهنة.
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