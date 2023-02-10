"العبرة في التنفيذ"... طرابلسي: التيار الوطني الحر يرحب بتحرك بكركي

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قال عضو تكتل لبنان القويّ النائب إدغار طرابلسي إنّ "التيار الوطني الحر يرحب بتحرك بكركي ونحن والوزير باسيل نؤيد التحرك ."

وأضاف طرابلسي في حديث لـ "صوت المدى" أنّ "القصة ليس كباشاً بل ماذا نريد من هذا الوطن. فإذا لم يحصل اتفاق فنحن ذاهبون إلى مزيد من التشرذم والفوضى في البلد. ولكن نجن نتوقّع من كلّ الأفرقاء وخاصّة المسيحيين الحوار على أن يكون رئيس الجمهوريّة القادم مقبولا ومؤيَّدا من كلّ المكونات الللبنانيّة الطائفية أم السياسيّة."

وعن الملفّ التربوي ختم النائب إدغار طرابلسي وقال: "مع التحفظ على انعقاد مجلس وزراء فاقد للدستورية والشرعية. المقررات خرجت بتوصيات للحفاظ على العام الدراسي ولكن العبرة في التنفيذ."