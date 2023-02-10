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الصقيع يرافق اللّبنانيين في الأيام المقبلة... وخطر على الطرقات!

10
FEBRUARY
2023
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا غائمًا جزئيًا الى غائم مع ضباب محلي على المرتفعات ودرجات حرارة صباحية متدنية، ترتفع بشكل طفيف ولكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية.

تجدر الإشارة إلى وجود احتمال هطول أمطار محلية خفيفة ليلاً في المناطق الشمالية، وثلوج خفيفة على المرتفعات الشمالية الشرقية، كما يتشكّل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن الـ 900 متر، لذا نحذّر دائمًا من خطر الإنزلاقات.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير الكتل القطبية الباردة مع بعض التقلبات المحلية بخاصة شمال البلاد ليلي الجمعة والسبت. نحذّر من انقطاع الطرق الجبلية والداخلية بسبب تشكّل الجليد صباحًا ومساء وخطر الانزلاقات (معدل درجات الحرارة لشهر شباط من 11.4 الى 19.2 درجة).

الطقس المتوقع:

الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم مع ضباب محلي على المرتفعات ودرجات حرارة صباحية متدنية ونسبة رطوبة منخفضة، ترتفع بشكل طفيف خلال النهار والتي تبقى دون معدلاتها (بـ 4 درجات). يتوقّع تساقط ثلوج خفيفة على المرتفعات الشمالية الشرقية خلال الليل، كما نحذّر من خطر تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 900 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

السبت: غائم جزئيًا الى غائم مع ضباب محلي على المرتفعات ودرجات حرارة صباحية متدنية والتي ترتفع بشكل طفيف وتبقى دون معدلاتها الموسمية. يحتمل هطول أمطار محلية خفيفة ليلا في المناطق الشمالية، وثلوج خفيفة على المرتفعات الشمالية الشرقية، كما يتشكل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 900 متر، لذا نحذر دائمًا من خطر الإنزلاقات.

الأحد: قليل الغيوم وانخفاض طفيف في درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة نتيجة سيطرة الرياح الشمالية الجافة، ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن الـ 900 متر.

الإثنين: صاف مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ودرجات حرارة صباحية باردة، يتكون معها الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 900 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، كما تبقى الرطوب النسبية منخفضة نتيجة سيطرة الرياح الشمالية الشرقية الجافة.

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